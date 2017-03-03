В компании Холманских и Кокорина.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Курган. Визит в Зауралье он начал с посещения АО "НПО "Курганприбор", специализирующегося на выпуске приборной и втулочной продукции оборонного и гражданского характера, передает "Уралинформбюро".

Участие в экскурсии также приняли полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских и губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Гости посетили цеха завода, а также ознакомились с продукцией завода, где идет программа техперевооружения.

Николай Патрушев прибыл в Курган для проведения выездного совещания Совбеза РФ. В нем, как ожидается, примут участие губернаторы уральских регионов. Главной темой встречи станет обеспечение информационной безопасности в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.



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