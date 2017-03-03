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Так карта легла: глава департамента образования Югры покидает постСегодня в 14:56

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Будет время для пасьянса.

Директор департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры Любовь Ковешникова покидает свой пост. По имеющимся сведениям, 3 марта чиновница работает в должности последний день.

Как пояснил "Уралинформбюро" лидер фракции ЛДПР в окружной Думе Евгений Марков, отставка Ковешниковой назревала давно: "Я и мой коллега по партии Владимир Сысоев (депутат Госдумы РФ – прим.ред.) неоднократно обращали внимание на положение дел в сфере образования Югры, которое оставляет желать лучшего. Это и ситуация в Ханты-Мансийском технологическом колледже с жестоко избитым студентом, и ситуация с неправильно напечатанными бланками с результатами ЕГЭ у выпускников школ Югры, и совершенно нелепая ситуация с игрой в пасьянс на совещании с первым лицом округа. И это только самые резонансные темы. ЛДПР требовала и от губернатора, и от министра образования РФ служебной проверки в отношении госпожи Ковешниковой, поэтому ее отставка для нас предсказуема".

Скандал из-за пристрастия чиновницы к картам разгорелся около года назад - во время встречи губернатора Натальи Комаровой с жителями Нижневартовска Ковешникова раскладывала на планшете пасьянс. От карт она отрывалась, когда глава округа просила ее прокомментировать тот или иной вопрос.

Помимо Ковешниковой, по данным ряда СМИ, согласована отставка и главы окружного департамента социального развития Марии Краско.

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