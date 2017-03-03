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Холманских создаст на Урале Совет по защите информацииСегодня в 15:12

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Кибератак стало втрое больше.

Число кибератак на российские государственные информационные ресурсы увеличилось в 3,6 раза – по итогам 2016 года их количество достигло 52,5 миллиона, тогда как годом ранее было 14,4 миллиона. Об этом 3 марта на выездном совещании Совета безопасности РФ в Кургане сообщил его секретарь Николай Патрушев.

"Руководителям субъектов округа следует в целях обеспечения информационной безопасности завершить до конца 2017 года мероприятия по подключению государственных телекоммуникационных систем и сетей к российскому государственному сегменту в сети Интернет. Это требование указа президента России", - поставил задачу Патрушев.

Участвовавший в совещании полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских заявил, что в округе будет создан Координационный совет по защите информации. Его первоочередная задача – реализация на территории Урала Доктрины информационной безопасности, утвержденной Владимиром Путиным в декабре 2016 года, передает "Уралинформбюро".

"В современных условиях, когда роль информационной сферы в жизни общества возрастает до уровня системообразующего фактора, национальная безопасность Российской Федерации напрямую зависит от обеспечения информационной безопасности. И в ходе технического прогресса эта зависимость будет только возрастать", - пояснил Холманских.

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