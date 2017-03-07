Северная Корея запустила 4 ракеты в сторону Японии06 марта в 08:31
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Они упали в море.
6 марта КНДР запустила четыре экспериментальные ракеты неизвестного типа. Три из них, пролетев около 1000 километров, упали в Японское море в экономической зоне Японии. Запуск состоялся из района провинции Пхенан-Пукто, где расположен космодром Сохэ, пишет агентство "Рёнхап".
Объединенный комитет начальников штабов в Сеуле предполагает, что это могли быть межконтинентальные ракеты. Другие эксперты сходятся на том, что были запущены ракеты малой или средней дальности.
После изучения информации со спутников будут обнародованы более точные данные, передает "Уралинформбюро".
Япония намерена в ближайшее время оценить нанесенный в результате падения ракет ущерб.
Между тем Южная Корея заявила о том, что привела свои войска в состояние повышенной боеготовности, чтобы противостоять провокациям со стороны КНДР.
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