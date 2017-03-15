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Андрей Молоков назначен главным архитектором Екатеринбурга14 марта в 11:32

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Распоряжение уже подписано.

Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии Екатеринбурга возглавил Андрей Молоков, проектировщик "Высоцкого" и "Антея". Соответствующее распоряжение подписал глава горадминистрации Александр Якоб. Об этом в эфире телеканала "41-Домашний" сообщил его заместитель по вопросам капстроительства и землепользования Алексей Белышев, передает "Уралинфорбюро".

Кроме того, обновлена структура подразделения. В частности, объединены должности главного архитектора и начальника департамента, как это было 2 года назад при прежнем руководителе Михаиле Вяткине.

До Молокова должность главного архитектора занимал Тимур Абдуллаев. О его отставке 20 февраля 2017 года объявил вице-мэр уральской столицы Сергей Тушин. "Жизнь – сложная вещь. Для него как для человека творческого интересно заниматься новыми проектами. В администрации он был в чем-то скован, в том числе чиновничьими рамками", - прокомментировал он уход Абдуллаева.

53-летний Андрей Молоков с 2005 года возглавляет собственную архитектурную мастерскую. Он, в частности, разрабатывал небоскребы "Антей" и "Высоцкий", а также штаб-квартиру группы компаний "Синара" на Розы Люксембург - Куйбышева.

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