В качестве ежегодного взноса.

Россия перевела 77,88 миллиона долларов в регулярный бюджет ООН. Взнос является ежегодным и рассчитывается исходя из среднего показателя ВВП страны за 10-летний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности.

Крупнейшим спонсором Организации Объединенных Наций являются США, обеспечивающие 22% ее доходов. На долю России приходится 2,5% бюджета, говорится в сообщении постоянного представительства РФ при ООН.

Бюджет международной организации на 2016-2017 годы составляет 5,6 миллиарда долларов, передает "Уралинформбюро". Государства, не выплачивающие взносы в течение двух лет, лишаются права голоса на Генассамблее ООН.