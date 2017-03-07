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Россия подкинула ООН 78 миллионов долларовСегодня в 11:33

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В качестве ежегодного взноса.

Россия перевела 77,88 миллиона долларов в регулярный бюджет ООН. Взнос является ежегодным и рассчитывается исходя из среднего показателя ВВП страны за 10-летний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности.

Крупнейшим спонсором Организации Объединенных Наций являются США, обеспечивающие 22% ее доходов. На долю России приходится 2,5% бюджета, говорится в сообщении постоянного представительства РФ при ООН.

Бюджет международной организации на 2016-2017 годы составляет 5,6 миллиарда долларов, передает "Уралинформбюро". Государства, не выплачивающие взносы в течение двух лет, лишаются права голоса на Генассамблее ООН.

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