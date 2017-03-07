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Кандидаты ЕР на выборы в Челябинской области определятся в июнеСегодня в 13:26

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Выдвижение на праймериз стартует в марте.

Региональный политсовет южноуральского отделения "Единой России" на заседании 6 марта определил даты и нюансы проведения партийных праймериз весной 2017 года, сообщает "Уралинформбюро".

В текущем году в Челябинской области состоятся 73 избирательные кампании в органы местного самоуправления. По их итогам будут распределены 139 мандатов. Как и в соседней Свердловской области, процедура утверждения кандидатов от "медведей" будет проходить в закрытом режиме – тех, кому предстоит побороться за места во власти, определят выборщики от партии.

Выдвижение участников предварительного голосования запланировано на период с 16 марта по 5 мая. Регистрация продлится до 11 мая, затем до 10 июня участники праймериз будут встречаться с выборщиками и продвигать себя на дебатах. Итоговый список кандидатов будет сформирован не раньше 11 июня.

"На прошедших выборах мы допустили снижение рейтинга партии и падение результата голосования по партийным спискам. Сейчас мы должны доказать, что умеем работать над ошибками и исправлять их. Результаты выборов напрямую зависят от нашей командной работы. Восстановить рейтинг "Единой России" в Челябинской области – наша главная задача", - поделился планами лидер южноуральских единороссов Владимир Мякуш.

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