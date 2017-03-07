Выборы президента РФ "привяжут" к КрымуСегодня в 15:31
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Последнее слово за депутатами.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал идею переноса дня выборов президента. По его мнению, голосование можно назначить на 18 марта – годовщину вхождения Крыма в состав России, передает "Уралинформбюро".
"Это — воскресный день, и это тот день, на который может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством. А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, — это очень хорошо", — цитируют СМИ спикера нижней палаты парламента.
Следует отметить, что аналогичное предложение содержится в проекте поправок в избирательное законодательство, который 3 марта на рассмотрение Госдумы внесли сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков. Пока что президентские выборы проводятся во второе воскресенье марта (в 2018 году выпадает на 11 число), члены Совета Федерации предложили перенести голосование на третье воскресенье месяца (как раз 18 марта).
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