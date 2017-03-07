×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Выборы президента РФ "привяжут" к КрымуСегодня в 15:31

  • Текст

Последнее слово за депутатами.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал идею переноса дня выборов президента. По его мнению, голосование можно назначить на 18 марта – годовщину вхождения Крыма в состав России, передает "Уралинформбюро".

"Это — воскресный день, и это тот день, на который может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством. А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, — это очень хорошо", — цитируют СМИ спикера нижней палаты парламента.

Следует отметить, что аналогичное предложение содержится в проекте поправок в избирательное законодательство, который 3 марта на рассмотрение Госдумы внесли сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков. Пока что президентские выборы проводятся во второе воскресенье марта (в 2018 году выпадает на 11 число), члены Совета Федерации предложили перенести голосование на третье воскресенье месяца (как раз 18 марта).

Ранее по теме:
Новая метла для российских выборов

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Нет такого закона: депутата работать заставлять

Нет такого закона: депутата работать заставлять

В Свердловской области.

Новая метла для российских выборов

Новая метла для российских выборов

В кремлевском шкафу.

Мусорный бред в Первоуральске

Мусорный бред в Первоуральске

Пора лечить принудительно.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×