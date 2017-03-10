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Пентагон с "Рособоронэкспортом" разлучил Крым09 марта в 08:09

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Сотрудничество попало под запрет.

Конгресс США утвердил бюджета Пентагона на 2017 год. На военные нужды планируется выделить 578 миллиардов долларов. За увеличение расходов проголосовал 371 сенатор, против - 48, передает "Уралинформбюро".

При этом одобренный документ предусматривает запрет на заключение контрактов с "Рособоронэкспортом". Отмечается, что ограничение будет действовать, пока российская корпорация поставляет военное оборудование в Сирию, а также пока российские вооруженные силы находятся в Крыму.

Следует отметить, что глава Пентагона может обойти запрет, если будет признано, что сотрудничество с "Рособоронэкспортом" отвечает американским интересам.

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