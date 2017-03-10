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Паслера бросят в бой с кризисом в "Т Плюс"09 марта в 10:51

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Вопрос о его назначении рассмотрят 10 марта.

Бывший председатель свердловского правительства Денис Паслер в ближайшее время получит пост и.о. гендиректора ПАО "Т Плюс", входящего в "Ренову" Виктора Вексельберга. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Коммерсантъ".

Вопрос "о ключевых работниках общества" внесен в повестку заседания совета директоров "Т Плюс", запланированного на 10 марта. Имя Паслера в ней не фигурирует, однако источники издания утверждают, что умение экс-премьера работать с госорганами и регионами делает его основным кандидатом на должность. Фактически Паслер станет кризис-менеджером, которому предстоит стабилизировать ситуацию в компании после череды форс-мажоров, передает "Уралинформбюро".

Экс-премьер будет в статусе исполняющего обязанности, поскольку пост генерального директора остается за Борисом Вайнзихером, арестованным по обвинению в даче взяток. Уголовное дело, вторым фигурантом которого стал управляющий директор "Реновы" Евгений Ольховик, было возбуждено в сентябре 2016 года. Следствие полагает, что управленцы передали бывшему руководству Республики Коми порядка 800 миллионов рублей.

Следует отметить, что Денис Паслер уже работал в структурах Виктора Вексельберга – до перехода в свердловское правительство он возглавлял ЗАО "ГАЗЭКС" и ОАО "Екатеринбурггаз". Пост премьера Паслер получил летом 2012 года, а в сентябре 2016-го ушел в отставку. Увольнение Паслера и последовавшая ликвидация поста председателя кабмина стали отправными точками реформы власти, проведенной на стыке 2016-2017 годов губернатором Евгением Куйвашевым.

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