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Алексей Навальный посетит Челябинск после 13 апреля. Об этом в своем блоге сообщил руководитель избирательной кампании оппозиционера Леонид Волков.

Со слов начальника штаба Навального в южноуральской столице Алексея Табалова, политик прибудет, как только откроется штаб, но с этим возникли сложности.

"Несмотря на то, что в Челябинске пустует очень много помещений, вариантов, удовлетворяющих всем нашим требованиям, не так и много. У нас уже сорвалось 2 варианта, когда устраивающие нас помещения уже на этапе подписания договоров аренды были перехвачены предпринимателями (никакой политической подоплеки в этом нет и, я надеюсь, не будет). Так что ищем. Планируем запуститься в течение месяца", - поясняет Табалов.

Не раньше середины апреля Навальный также наведается в Пермь и Тюмень, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что 25 февраля предвыборный штаб Навального, собирающегося бороться за президентское кресло, открылся в Екатеринбурге.



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