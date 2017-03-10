×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Депутатов Госдумы ограничили в пользовании служебными авто09 марта в 19:36

  • Текст

В разъездах по регионам.

Руководство Госдумы РФ ввело лимит на пользование парламентариями служебным автотранспортом в регионах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Андрей Альшевских.

Пользоваться служебным авто народные избранники по-прежнему смогут в любые дни на основании подаваемых заявок, но по стоимости поездок они теперь должны вписываться в сумму, которую на эти цели депутатам выделяет Госдума. Учет средств будет осуществляться ежемесячно, отчеты в аппарат нижней палаты парламента будет направлять управление делами губернатора и правительства Свердловской области, передает "Уралинформбюро".

"До сих пор время пользования машиной никто не ограничивал. Теперь разговор идет, если не ошибаюсь, про 300 тысяч рублей в год. Хотя точной суммой не интересовался, потому что езжу на своем авто, к чему призываю и коллег", - отметил Альшевских.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шкурный вопрос к чиновникам

Шкурный вопрос к чиновникам

На кого собак свесили?

Идущие на смерть с проклятием врача

Идущие на смерть с проклятием врача

Красноуфимской ЦРБ.

Нет такого закона: депутата работать заставлять

Нет такого закона: депутата работать заставлять

В Свердловской области.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×