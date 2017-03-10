В разъездах по регионам.

Руководство Госдумы РФ ввело лимит на пользование парламентариями служебным автотранспортом в регионах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Андрей Альшевских.

Пользоваться служебным авто народные избранники по-прежнему смогут в любые дни на основании подаваемых заявок, но по стоимости поездок они теперь должны вписываться в сумму, которую на эти цели депутатам выделяет Госдума. Учет средств будет осуществляться ежемесячно, отчеты в аппарат нижней палаты парламента будет направлять управление делами губернатора и правительства Свердловской области, передает "Уралинформбюро".

"До сих пор время пользования машиной никто не ограничивал. Теперь разговор идет, если не ошибаюсь, про 300 тысяч рублей в год. Хотя точной суммой не интересовался, потому что езжу на своем авто, к чему призываю и коллег", - отметил Альшевских.