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ЕР ожидает на праймериз 3,7 миллиона человек10 марта в 11:20

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По самым смелым прогнозам.

"Единая Россия" напечатает 3,7 миллиона бюллетеней для проведения праймериз. Партия планирует открыть в регионах порядка 2 тысяч участков для голосования, которые будут обслуживать около 8,5 тысячи членов счетных комиссий. Информационное сопровождение будет осуществляться посредством сайта pg.er.ru, сообщает "Уралинформбюро".

"Так, в каждом субъекте РФ должно быть образовано 20% участковых счетных комиссий от числа участковых избирательных комиссий. При этом в каждом муниципальном районе и городском округе должно быть образовано не менее 15% и не более 25% счетных участков. Голосование по-прежнему будет рейтинговым", - пояснил замсекретаря Генсовета ЕР Виктор Селиверстов.

В настоящее время партия заключает с избиркомами договоры на аренду участков для голосования и формирует счетные комиссии. Закончить эту работу планируется до 12 апреля.

ЕР намерена провести праймериз для определения кандидатов на все проходящие в стране выборы - губернаторов, мэров, депутатов. При этом будут использоваться различные модели голосования: в одних случаях свое мнение смогут высказать все желающие, в других - только представители отдельных общественных организаций или члены "Единой России".

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