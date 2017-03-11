В его ведении будет Четвертое СУ в Екатеринбурге.

Президент РФ Владимир Путин назначил руководителем Главного следственного управления СКР Эдуарда Кабурнеева. Соответствующий указ был подписан 9 марта, передает "Уралинформбюро". До сих пор Кабурнеев возглавлял СУ СКР по Республике Дагестан.

В состав ГСУ СКР входят 12 подразделений, включая Четвертое следственное управление в Екатеринбурге.

Следует отметить, что тем же указом Путин освободил от должностей сразу 10 генералов, работавших в структурах МВД, СКР и ФСИН, а также двух региональных прокуроров. Уральцев в их числе нет.