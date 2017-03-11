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МУГИСО не смогло сбыть с рук "экраны Багарякова"10 марта в 11:39

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Желающих не нашлось.

Фонд имущества Свердловской области признал несостоявшимся аукцион по продаже восьми установленных в Екатеринбурге светодиодных экранов телеканала "Соль". К 9 марта 2017 года на торги не было подано ни одной заявки, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе мингосимущества.

Стоит отметить, что так называемые "экраны Багарякова" продавались с существенным дисконтом. Еще в феврале Фонд выкупил их на залоговом аукционе, проводившемся конкурсным управляющим ООО "Медиагород" Денисом Орловым. За них было заплачено 9 миллионов рублей при начальной цене более 100 миллионов. Впоследствии их выставили на торги за 10 миллионов рублей.

Экраны телеканала "Соль", принадлежавшие "Медиагороду", были установлены в Екатеринбурге несколько лет назад. Для их покупки Корпорация развития Среднего Урала, председателем которой был на тот момент первый замруководителя администрации губернатора Алексей Багаряков, выдала заем в 100 миллионов рублей. После его отставки компания была признана банкротом, и ее имущество выставили на торги.

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