×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Минобрнауки РФ вскрыли 127-миллионные хищения10 марта в 13:57

  • Текст

После обращения министра.

Генпрокуратура РФ выявила хищения бюджетных средств в Минобрнауки РФ в размере 127 миллионов рублей. Проверка прошла после обращения главы ведомства Ольги Васильевой.

Как выяснилось, 53 миллиона рублей испарились при реализации двух федеральных целевых программ. Деньги планировалось потратить на проект МФТИ по созданию устройства для дистанционной беспроводной диагностики.

Кроме того, департамент науки и технологий Минобрнауки в 2014 году выплатил 74 миллиона рублей компаниям, с которыми позже расторг соглашения из-за некачественной работы. Однако деньги они так и не вернули, пишут федеральные СМИ.

По данным прокуратуры, хищения произошли из-за действий экс-главы департамента науки и технологий Сергея Салихова и его зама Алексея Антропова. В декабре прошлого года они ушли в отставку по собственному желанию, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шкурный вопрос к чиновникам

Шкурный вопрос к чиновникам

На кого собак свесили?

Идущие на смерть с проклятием врача

Идущие на смерть с проклятием врача

Красноуфимской ЦРБ.

Нет такого закона: депутата работать заставлять

Нет такого закона: депутата работать заставлять

В Свердловской области.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×