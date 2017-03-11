В Минобрнауки РФ вскрыли 127-миллионные хищения10 марта в 13:57
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После обращения министра.
Генпрокуратура РФ выявила хищения бюджетных средств в Минобрнауки РФ в размере 127 миллионов рублей. Проверка прошла после обращения главы ведомства Ольги Васильевой.
Как выяснилось, 53 миллиона рублей испарились при реализации двух федеральных целевых программ. Деньги планировалось потратить на проект МФТИ по созданию устройства для дистанционной беспроводной диагностики.
Кроме того, департамент науки и технологий Минобрнауки в 2014 году выплатил 74 миллиона рублей компаниям, с которыми позже расторг соглашения из-за некачественной работы. Однако деньги они так и не вернули, пишут федеральные СМИ.
По данным прокуратуры, хищения произошли из-за действий экс-главы департамента науки и технологий Сергея Салихова и его зама Алексея Антропова. В декабре прошлого года они ушли в отставку по собственному желанию, передает "Уралинформбюро".
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