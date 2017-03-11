Объявлен конкурс.

Гордума Арамиля объявила о начале конкурса по выбору нового мэра. Заявки от претендентов будут приниматься с 16 марта до 12 апреля, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно положению о конкурсе, кандидаты должны иметь высшее образование, навыки в сфере муниципального управления, опыт руководящей работы от 5 лет.

Срок полномочий главы Арамиля Владимира Герасименко истек в октябре 2016 года, сейчас он остается на посту в статусе и.о.. При этом депутаты давно высказывали недовольство его работой - осенью 2015 года пятеро из них сложили полномочия в знак протеста, после чего дума долгое время работала в неполном составе. Довыборы состоялись только в сентябре прошлого года. Несколько месяцев ушло на решение оргвопросов, и объявить конкурс на замещение должности мэра дума смогла только сейчас.