Выборы состоятся 22 марта.

В борьбе за кресло мэра Копейска остались 2 претендента - директор по развитию территорий АНО "Центр кластерного развития Челябинской области" Павел Демин и бывший первый зампрокурора региона Владимир Можин.

Остальных шестерых кандидатов отсеяла конкурсная комиссия, заседавшая 10 марта, передает "Уралинформбюро". Главу Копейска депутаты городского собрания выберут 22 марта.

Мэрские выборы сопровождаются скандалами из-за попыток региональных властей навязать своего кандидата. Первоначально в качестве возможного протеже губернатора Бориса Дубровского рассматривался ныне исполняющий обязанности главы Владимир Бисеров. Однако его кандидатуру отвергло большинство местных депутатов. Теперь кандидатом от области расценивается Владимир Можин.

"Сейчас продавит губернатор своего кандидата. Но у него не будет никакой общественной поддержки – все его действия будут восприниматься в штыки, и за все будет нести ответственность губернатор в конечном итоге", - поделился с "Уралинформбюро" своим мнением депутат Госдумы от Южного Урала Валерий Гартунг.

По его словам, региональные власти действуют слишком напористо: "Очевидно, что есть оппозиция, есть кандидаты – пригласи их, поговори с депутатами, подпишите какое-то соглашение. Это же практика выработанная. Петр Сумин (губернатор Челябинской области в 1996-2010 годах – прим.ред.) так проводил работу – приглашал, встречался, подписывали какие-то договоры, находили компромиссы. А сейчас депутаты сами говорят: "Зачем мы тогда? Пусть губернатор назначает, зачем этот фарс?". Это ведь унижение не только депутатов копейских, но и всех копейчан".

Копейск живет без постоянного главы с декабря 2016 года, когда пост по состоянию здоровья покинул Валерий Устинов. Его предшественник Вячеслав Истомин отказался от полномочий за несколько месяцев до этого, будучи обвиненным в получении взятки.



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