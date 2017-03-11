А критику превратят в агитацию.

В Свердловской области официально утвержден новый состав регионального исполкома "Единой России". Его возглавил депутат гордумы Екатеринбурга Александр Косинцев. Первым заместителем стал политолог, руководитель ИЦ "Аналитик" Андрей Мозолин. Заместителем по агитационно-пропагандистской работе назначен телеведущий Евгений Енин. Во главе оргкомитета осталась Наталья Шмелева.

Что касается Евгения Енина, его назначение вызвало удивление наблюдателей. В прошлом телеведущий прославился своими либеральными взглядами и жесткой критикой партии.

"Партия привыкла удивлять. Он был всегда рядом с партией, к примеру, в прошлом году он организовывал дебаты партии. И да, в то же время он критиковал партию и часто критиковал справедливо. Вот ему и было сделано предложение: критиковать просто, а вы возьмите и исправьте", - прокомментировал "Уралинформбюро" назначения А.Косинцев.

Сегодня новоиспеченные члены исполкома встретились с главой региона. Евгений Куйвашев обозначил приоритетные задачи партии на ближайшее время. При этом, по словам А.Косинцева, помимо проведения сентябрьских выборов губернатора и муниципальных дум, он также подчеркнул необходимость аудита актива партии, чтобы выявить фиктивных членов и повысить мобилизационный потенциал.

Стоит напомнить, что формирование нового исполкома реготделения длилось более двух месяцев, после того как предыдущие руководители отказались продлевать трудовые контракты с партией. Этот период безвластия привел к обострению политических конфликтов в муниципалитетах.

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