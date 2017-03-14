На саммите G20.

Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп встретятся на саммите "Большой двадцатки" в начале июля. Об этом в интервью CNN сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, саммит "двадцатки" пока что ближайшее мероприятие, где оба президента будут присутствовать одновременно.

Следует отметить, что Путин и Трамп после избрания последнего президентом еще не встречались, но успели пообщаться по телефону в конце января. В числе прочего они обсудили совместную борьбу с международным терроризмом, передает "Уралинформбюро".

Саммит "Большой двадцатки" запланирован на 7-8 июля 2017 года.