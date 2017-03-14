Принятый на съезде.

"Российская партия пенсионеров за справедливость" сменила название, логотип и устав. Соответствующее решение было принято на съезде, проходившем 11 марта 2017 года в Москве, сообщает "Уралинформбюро".

Теперь объединение будет называться "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость". По мнению председателя центрального совета партии Владимира Буракова, новое название будет точнее отражать цели объединения.

Также решением съезда был упразднен пост председателя партии. Все решения теперь будут приниматься коллегиально Центральным советом, состоящим из 48 человек. Данное изменение было принято в связи с прошлогодним конфликтом, когда из-за противоречий между председателем и президиумом партии "пенсионеры" фактически провали кампанию по выборам в Госдуму.

Наконец, на съезде был утвержден новый логотип партии. Данное новшество уже вызвало критику в соцсетях. Из-за особенностей рисунка "пенсионеров" начали в шутку называть "партией левых рук", некоторые и вовсе увидели в нем намек на свастику.

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