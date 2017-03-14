Избирателей шокировал новый логотип "Партии пенсионеров"13 марта в 18:15
- Текст
Принятый на съезде.
"Российская партия пенсионеров за справедливость" сменила название, логотип и устав. Соответствующее решение было принято на съезде, проходившем 11 марта 2017 года в Москве, сообщает "Уралинформбюро".
Теперь объединение будет называться "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость". По мнению председателя центрального совета партии Владимира Буракова, новое название будет точнее отражать цели объединения.
Также решением съезда был упразднен пост председателя партии. Все решения теперь будут приниматься коллегиально Центральным советом, состоящим из 48 человек. Данное изменение было принято в связи с прошлогодним конфликтом, когда из-за противоречий между председателем и президиумом партии "пенсионеры" фактически провали кампанию по выборам в Госдуму.
Наконец, на съезде был утвержден новый логотип партии. Данное новшество уже вызвало критику в соцсетях. Из-за особенностей рисунка "пенсионеров" начали в шутку называть "партией левых рук", некоторые и вовсе увидели в нем намек на свастику.
Ранее по теме:
"Партию пенсионеров" снимают с выборов в свердловское Заксобрание
Работница Кремля поплатилась за "пенсионерский" скандал
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 07:54
В Киеве намерены задержать участницу "Евровидения" от РФ
И наказать за посещение Крыма.13 марта в 20:07
Атаковавший нефтяников хакер из Челябинска получил срок
Условный.13 марта в 19:54
Голый екатеринбуржец перепугал жителей Сортировки
Его сдали полиции.13 марта в 19:25
Евросоюз продлил персональные санкции против россиян
На полгода.13 марта в 19:08
Свердловские единороссы вцепились в муниципальный фильтр
И отказываются его снижать.13 марта в 19:00
Челябинский застройщик надул инвесторов на 32,3 миллиона рублей
Его отправили в колонию.13 марта в 19:00
Ханты-Мансийский банк включил фонари у врачебной амбулатории
В поселке Зеленоборск.13 марта в 18:58
На трассе под Первоуральском "посыпался" КамАЗ
Другим авто пришлось несладко.13 марта в 18:37
Серовчанина придавило потолком в квартире знакомых
Во время ремонта.13 марта в 18:35
В Челябинске в ДТП пострадал 2-летний мальчик
Столкнулись легковушка и "Газель".13 марта в 18:33
Екатеринбуржцы составляют "Карту убитых дорог"
Вместе во всеми россиянами.13 марта в 18:29
Двое тюменцев госпитализированы после домашнего супа
С ожогами.13 марта в 18:24
Москвичка скончалась после подтяжки лица
Не выдержало сердце.13 марта в 18:18
Челябинские бизнесмены задолжали 500 миллионов рублей за землю
По договорам аренды.13 марта в 18:15
Избирателей шокировал новый логотип "Партии пенсионеров"
Принятый на съезде.
Главные новости
- Сегодня в 07:54В Киеве намерены задержать участницу "Евровидения" от РФ
- 13 марта в 16:58В Екатеринбурге водители и кондукторы выходят на митинг
- 13 марта в 16:30В Екатеринбурге лицеистка ударила ножом одноклассницу
- 13 марта в 16:08Матери обезглавленного мальчика в Серове грозит 5 лет тюрьмы
- 13 марта в 15:43В Рефтинском водохранилище нашли труп мужчины с ранением
Аналитика
Пинг-понг Андрея Козицына
За областной счет.
Шкурный вопрос к чиновникам
На кого собак свесили?
Идущие на смерть с проклятием врача
Красноуфимской ЦРБ.