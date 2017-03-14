Единороссов ждет "разбор полетов".

На выборах главы Бобровского сельского поселения в Челябинской области, прошедших 12 марта, кандидатка от ЛДПР переиграла представителя "Единой России", сообщает "Уралинформбюро".

По данным регионального избиркома, явка составила 37,27%. Представляющая либерал-демократов Татьяна Соснина получила поддержку 34,43% сельчан. Единоросс Фарит Фаизов набрал 29,01% голосов.

Самовыдвиженцев Валерия Байбусова и Якова Сазонова поддержали 14,65% и 4,84% жителей Бобровского соответственно.

"Перед единороссами стоит задача побеждать всегда и везде, поэтому даже одно поражение на маленьких выборах остается поражением, по которому будет устроен "разбор полетов", а за ним оргвыводы", - комментирует итоги голосования в своем LiveJournal политолог Александр Мельников.

По мнению эксперта, с политической точки зрения, власти Троицкого района, в который входит Бобровское СП, вряд ли столкнутся с проблемой налаживания диалога с главой из рядов ЛДПР.

"А вот жители поселения, надеюсь, поддержали Т.Соснину (ей 25 лет, и она живет в Челябинске) в том числе потому, что разглядели в ней наилучшие управленческие таланты. Ведь если речь идет об исключительно протестном голосовании, то радость избирателей от того, что они щелкнули кому-то там по носу, продлится день-два, а потом начнутся рабочие будни и повседневные проблемы, решать которые нужно будет с помощью главы", - подытожил Мельников.

По состоянию на текущее время, отмечают в облизбиркоме, жалоб по выборам, которые могли бы повлиять на их результаты, не поступило.