×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Куйвашев повысил выходные пособия ветеранам госслужбы13 марта в 17:21

  • Текст

В полтора-два раза.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, увеличивающий размер единовременной выплаты ветеранам госслужбы, передает "Уралинформбюро".

Согласно предыдущей версии документа, лица, замещавшие должности государственной гражданской службы, при выходе на пенсию по выслуге лет получали не более двух должностных окладов, если отработали от 10 до 15 лет, от двух до четырех окладов при стаже от 15 до 20 лет и от четырех до шести окладов, если работали более 20 лет.

Теперь предельный возраст стажа один – 20 лет и исключена вариативность в размере поощрения. Отработал меньше – получил четыре должностных оклада, больше – шесть окладов.

Следует отметить, что по итогам 2016 года средняя зарплата свердловского чиновника составила 46 284 рубля.

Ранее по теме:
Свердловские депутаты и судьи обскакали чиновников по зарплатам

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Пинг-понг Андрея Козицына

Пинг-понг Андрея Козицына

За областной счет.

Шкурный вопрос к чиновникам

Шкурный вопрос к чиновникам

На кого собак свесили?

Идущие на смерть с проклятием врача

Идущие на смерть с проклятием врача

Красноуфимской ЦРБ.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×