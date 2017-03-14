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Главе свердловского минсельхоза подыскали заместителя13 марта в 16:34

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По правовым вопросам и развитию.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении заместителем министра АПК и продовольствия Александра Засыпкина, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.

А.Засыпкину 51 год. До перехода в министерство он возглавлял ряд сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, в том числе курганский мясокомбинат "Стандарт". В 2007 году окончил Уральскую академию государственной службы.

На новом месте Засыпкин будет курировать правовые вопросы, программы развития, а также заниматься анализом и прогнозированием.

Пост замглавы свердловского минсельхоза стал вакантным в декабре 2016 года, когда занимавший его Дмитрий Дегтярев был повышен до министра.

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