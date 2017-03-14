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Евросоюз продлил персональные санкции против россиян 13 марта в 19:25

  • Текст

На полгода.

Евросоюз на полгода продлил индивидуальные санкции в отношении россиян, сообщают федеральные СМИ.

В списке около 150 человек. В связи со смертью из него были исключены двое – лидер ополчения Донбасса Арсений Павлов (Моторола) и бывший премьер-министр Луганской народной республики Геннадий Цыпкалов.

Под санкциями остаются бизнесмены Аркадий Ротенберг, Юрий Ковальчук, Николай Шамалов и Константин Малофеев, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации Сергей Железняк, Сергей Миронов, Леонид Слуцкий и другие.

Евросоюз ведет свой "черный список" с марта 2014 года, когда Крым был включен в состав Российской Федерации. Персональные санкции предполагают запрет на въезд в страны ЕС и заморозку активов, размещенных на его территории.

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