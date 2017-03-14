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В Киеве намерены задержать участницу "Евровидения" от РФСегодня в 07:54

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И наказать за посещение Крыма.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко предложил задержать российскую участницу "Евровидения-2017" Юлию Самойлову, передает "Уралинформбюро".

Идею он высказал на своей странице в "Фейсбуке". По словам Геращенко, если вообще не пустить россиянку на международный песенный конкурс в Киеве, это станет козырем Москвы в политической игре.

По его мнению, въезду Самойловой на Украину препятствовать не нужно, однако ее следует задержать и привлечь к ответственности за нарушение государственной границы в 2015 году, когда она выступала в Крыму, въехав туда с российской территории.

Западные партнеры отнесутся с пониманием к такому решению, уверен Геращенко.

Как сообщалось ранее, Юлия Самойлова исполнит на "Евровидении" композицию Flame Is Burning. По ее словам, о выступлении на этом конкурсе она мечтала всю жизнь. 27-летняя певица с детства передвигается в инвалидной коляске, но это не мешает ей писать стихи и музыку к собственным песням.

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