В своем ежегодном отчете.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в своем ежегодном послании политической элите региона проигнорировал вопросы депутатов. Об этом на своей странице в Facebook рассказала член комитета южноуральского ЗакСо по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Ольга Мухометьярова.

По словам народной избранницы, она заранее ознакомилась с докладом главы региона: "Внесла интересующие меня вопросы. Но… Борис Александрович даже на письменные, заранее внесенные, вопросы не ответил. В прошлом году голосовали за то, чтобы не задавать вопросы губернатору. В этом году уже просто не задавали. Вывод: не стоит искать ответов там, где их нет. Жалею о потраченном времени".

С ежегодным посланием Борис Дубровский выступил 6 марта. Оно в большей степени было посвящено проделанной за год работе, а также старту нового проекта развития региона – Стратегии-2035. В числе прочего губернатор упомянул и о снижении реальных доходов южноуральцев – за минувшие 2 года они упали на 20%, передает "Уралинформбюро".



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