Подпись королевы.

Законопроект о запуске процедуры Brexit одобрила Палата лордов британского парламента. Документ принят без изменений. Для вступления закона в силу необходимо лишь согласие королевы Великобритании Елизаветы II, пишут федеральные СМИ.

Одобрение монарха дается, по сути, автоматически, поэтому в ближайшие часы премьер-министр Тереза Мэй сможет действовать согласно 50 статье Лиссабонского договора о выходе Великобритании из состава Евросоюза, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что первоначально лорды добивались внесения в законопроект поправок, в том числе гарантии неизменности статуса проживающих в Великобритании граждан ЕС. Однако, по всей видимости, от этих требований решено отказаться.

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