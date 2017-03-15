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Соколовский явился гордуме Екатеринбурга14 марта в 11:05

Покемонофил не сходит с языка.

При утверждении повестки заседания 14 марта 2017 года гордума Екатеринбурга решила. вопреки обыкновению, обсудить общесоциальные проблемы. По предложению депутата Дмитрия Головина в раздел "Разное" включены суд над блогером-покемонофилом Русланом Соколовским и грядущее строительство Храма-на-воде, сообщает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что практику обсуждения вопросов, не связанных непосредственно с городским хозяйством, депутаты пытались ввести на протяжении нескольких созывов. Однако до сих пор все попытки отклонялись.

"Отсутствие дискуссии на подобные темы говорит о том, что мы либо стыдимся сказать, что думаем, либо нам нечего сказать", - поддержал Головина депутат Эдуард Мансуров.

Судебный процесс над Соколовским, ловившим покемонов в Храме-на-Крови, стартовал накануне. Ему вменяются три статьи УК РФ - экстремизм, оскорбление чувств верующих и использование спецсредств. При этом часть общественности встала на защиту блогера, сочтя, что дело яйца выеденного не стоит. Такого же мнения придерживается ряд депутатов, назвав процесс "инквизиторским".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
нафиг нам такая дума, которая думать не может???? 14 марта в 13:12

В городе безработица, отвратительное состояние медицины, но в местной думе нашли обо что опять языки почесать, об этого непонятного дурачка и о храме, который народу нафиг не нужен.

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