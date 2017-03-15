Покемонофил не сходит с языка.

При утверждении повестки заседания 14 марта 2017 года гордума Екатеринбурга решила. вопреки обыкновению, обсудить общесоциальные проблемы. По предложению депутата Дмитрия Головина в раздел "Разное" включены суд над блогером-покемонофилом Русланом Соколовским и грядущее строительство Храма-на-воде, сообщает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что практику обсуждения вопросов, не связанных непосредственно с городским хозяйством, депутаты пытались ввести на протяжении нескольких созывов. Однако до сих пор все попытки отклонялись.

"Отсутствие дискуссии на подобные темы говорит о том, что мы либо стыдимся сказать, что думаем, либо нам нечего сказать", - поддержал Головина депутат Эдуард Мансуров.

Судебный процесс над Соколовским, ловившим покемонов в Храме-на-Крови, стартовал накануне. Ему вменяются три статьи УК РФ - экстремизм, оскорбление чувств верующих и использование спецсредств. При этом часть общественности встала на защиту блогера, сочтя, что дело яйца выеденного не стоит. Такого же мнения придерживается ряд депутатов, назвав процесс "инквизиторским".