На место Парфенчикова.

Федеральную службу судебных приставов (ФССП) может возглавить полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Коммерсантъ". В пресс-службе полпреда информацию не комментируют.

Пост главы ФССП освободился в феврале 2017 года, когда возглавлявший службу более 8 лет Артур Парфенчиков был назначен врио губернатора Карелии. Сейчас обязанности главного судебного пристава РФ исполняет Сергей Сазанов, передает "Уралинформбюро".

Слухи об отъезде Михаила Бабича из Приволжья в последнее время ходят с завидной регулярностью. Летом 2016 года его активно сватали послом РФ в Киев, а в декабре сообщалось, что он может возглавить дипмиссию в Турции.