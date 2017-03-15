Депутаты Госдумы от УрФО отметились своей бесполезностью 14 марта в 14:57
- Текст
Хуже только парламентарии с Дальнего Востока.
Портал "Депутат Клуб" обнародовал рейтинг коэффициента полезности депутатов нынешнего созыва Госдумы РФ. Он был составлен на основании четырех параметров: индекс народного голосования на сайте проекта, медийность, активность в Госдуме и экспертный индекс работы в регионе, передает "Уралинформбюро".
Из числа свердловчан наилучшие показатели у единоросса Павла Крашенинникова. В топ-50 сводного рейтинга он оказался единственным представителем Среднего Урала, заняв 3 место. Кроме того он стал 14-м среди парламентариев по медийности и 2-м по активности в Госдуме.
Также отмечены: единоросс Андрей Ветлужских (28 место в народном голосовании), либерал-демократ Игорь Торощин (31 место в народном голосовании) и эсер Александр Бурков (25 место по активности в Госдуме).
От Челябинской области в сводном рейтинге "засветились" эсер Валерий Гартунг (5 место) и единоросс Владимир Бурматов (20 место). Гартунг, помимо этого, занял 13 строчку в народном голосовании и стал 6 по активности в Госдуме, а Бурматов в народном голосовании расположился на 6 позиции и на 37 месте по медийности.
В топ-50 народного голосования отмечены еще 2 единоросса от Южного Урала – Анатолий Литовченко (7 место) и Олег Колесников (35 место).
От Тюменской области удачнее всех себя показал либерал-демократ Владимир Сысоев – 34 место в сводном рейтинге и 14 по активности в нижней палате парламента.
Из Пермского края наиболее успешен единоросс Игорь Сапко – 38 место общего списка и 29 строчка по итогам народного голосования.
Павел Крашенинников - единственный из свердловчан, кто вошел в топ-50 сводного рейтинга полезности депутатов Госдумы РФ
В целом по Госдуме наиболее полезными признаны единороссы (52%), на втором месте – эсеры (20%), на третьем – ЛДПР (14%), на четвертом – КПРФ (12%), еще 2% у фракции "Родина".
Мужчины-депутаты, согласно итогам исследования, в 4 раза эффективней коллег-женщин – 80% против 20%. А по возрасту самыми полезными оказались народные избранники 60-70 лет.
Фракция "Единая Россия" - самая полезная в Госдуме. В рейтинге более половины ее представителей.
Что касается раскладки по федеральными округам, парламентарии от Урала оказались едва ли не самыми бесполезными (6%), хуже показатели только у представителей Дальнего Востока (4%). Лучшие результаты у Центрального ФО (28%) и Приволжского ФО (20%).
Бесполезнее депутатов Госдумы от УрФО оказались только их коллеги с Дальнего Востока
Фото: www.deputat.club
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
14 марта в 21:03
В Копейске 3-летняя девочка гуляла в одних колготках
И полном одиночестве.14 марта в 20:12
Свердловские депутаты решили перевоспитать школьников
С помощью детского омбудсмена.14 марта в 19:40
На сбившего екатеринбурженку водителя Ford объявили охоту
Очевидцев просят откликнуться.14 марта в 19:08
Голодец: российские бедняки уникальны
Работают, а есть нечего.14 марта в 18:57
Минсоцполитики отказалось увеличивать компенсации свердловским ветеранам
За отказ от лечения в санаториях.14 марта в 18:46
Дети продлевают жизнь своим родителям
На два года.14 марта в 18:37
Болгарию на "Евровидении-2017" представит уроженец РФ
Финалист проекта "Голос.Дети".14 марта в 18:25
Чиновников беспокоит крепкий рубль
И низкая инфляция.14 марта в 18:18
Ямалец проломил жене череп
Случайно.14 марта в 18:15
Екатеринбуржцам с Уралмаша не светит расселение из хрущовок
Слова чиновников истолковали неверно.14 марта в 18:14
Конфликт екатеринбуржца с коллектором закончился стрельбой
Оба написали заявление в полицию.14 марта в 18:06
"Атомстройкомплекс" откроет жильцам "Просторов" вид на Исеть
По рекомендации экспертов ШГА.14 марта в 18:04
Делу о высаживании маленького екатеринбуржца из скорой не дали ход
В прокуратуре.14 марта в 17:57
Сотрудница сотовой компании выдавала тайны челябинцев
За что получила срок.14 марта в 17:52
Школы Прикамья кормили детей просроченными продуктами
Беря пример с больниц.
Главные новости
- 14 марта в 16:52На суицид решились 250 свердловских школьников
- 14 марта в 16:28На Центральном стадионе покалечился рабочий
- 14 марта в 15:51Кого выпорет Куйвашев за музей?
- 14 марта в 14:05Смертельная ошибка челябинских врачей
- 14 марта в 13:21Прокуратура грозит екатеринбуржцам "уголовкой" за крышу для первоклашек
Аналитика
Кого выпорет Куйвашев за музей?
Истории России
"Черное золото" в разлив
На просторах Югры и Ямала.
Пинг-понг Андрея Козицына
За областной счет.