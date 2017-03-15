Хуже только парламентарии с Дальнего Востока.

Портал "Депутат Клуб" обнародовал рейтинг коэффициента полезности депутатов нынешнего созыва Госдумы РФ. Он был составлен на основании четырех параметров: индекс народного голосования на сайте проекта, медийность, активность в Госдуме и экспертный индекс работы в регионе, передает "Уралинформбюро".

Из числа свердловчан наилучшие показатели у единоросса Павла Крашенинникова. В топ-50 сводного рейтинга он оказался единственным представителем Среднего Урала, заняв 3 место. Кроме того он стал 14-м среди парламентариев по медийности и 2-м по активности в Госдуме.

Также отмечены: единоросс Андрей Ветлужских (28 место в народном голосовании), либерал-демократ Игорь Торощин (31 место в народном голосовании) и эсер Александр Бурков (25 место по активности в Госдуме).

От Челябинской области в сводном рейтинге "засветились" эсер Валерий Гартунг (5 место) и единоросс Владимир Бурматов (20 место). Гартунг, помимо этого, занял 13 строчку в народном голосовании и стал 6 по активности в Госдуме, а Бурматов в народном голосовании расположился на 6 позиции и на 37 месте по медийности.

В топ-50 народного голосования отмечены еще 2 единоросса от Южного Урала – Анатолий Литовченко (7 место) и Олег Колесников (35 место).

От Тюменской области удачнее всех себя показал либерал-демократ Владимир Сысоев – 34 место в сводном рейтинге и 14 по активности в нижней палате парламента.

Из Пермского края наиболее успешен единоросс Игорь Сапко – 38 место общего списка и 29 строчка по итогам народного голосования.



Павел Крашенинников - единственный из свердловчан, кто вошел в топ-50 сводного рейтинга полезности депутатов Госдумы РФ

В целом по Госдуме наиболее полезными признаны единороссы (52%), на втором месте – эсеры (20%), на третьем – ЛДПР (14%), на четвертом – КПРФ (12%), еще 2% у фракции "Родина".

Мужчины-депутаты, согласно итогам исследования, в 4 раза эффективней коллег-женщин – 80% против 20%. А по возрасту самыми полезными оказались народные избранники 60-70 лет.



Фракция "Единая Россия" - самая полезная в Госдуме. В рейтинге более половины ее представителей.

Что касается раскладки по федеральными округам, парламентарии от Урала оказались едва ли не самыми бесполезными (6%), хуже показатели только у представителей Дальнего Востока (4%). Лучшие результаты у Центрального ФО (28%) и Приволжского ФО (20%).



Бесполезнее депутатов Госдумы от УрФО оказались только их коллеги с Дальнего Востока

Фото: www.deputat.club