Уволенные министры правительства Прикамья поделят 23 миллиона14 марта в 17:10
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Компенсаций.
На выплату компенсаций бывшим членам правительства Пермского края потребуется 23,7 миллиона рублей. Об этом 14 марта на заседании инфраструктурного комитета регионального Заксобрания заявила первый вице-спикер кабмина Ольга Антипина.
По ее словам, на "выходные пособия" предлагается направить часть средств, неизрасходованных в 2016 году, передает "Уралинформбюро".
Реформу краевого правительства, по итогам которой работы лишились несколько высокопоставленных пермских чиновников, в декабре прошлого года запустил экс-губернатор Виктор Басаргин. Позже заменивший его на правах и.о. Максим Решетников также произвел ряд отставок.
В результате под увольнение попали вице-премьер Олег Демченко, глава краевого минкульта Игорь Гладнев, министр сельского хозяйства Иван Огородов, министр экономического развития Леонид Морозов, руководитель аппарата правительства Елена Абузярова, глава минстроя Сергей Галянин, министр финансов Антон Бахлыков.
Отдельно стоит выделить саму Ольгу Антипину. В ходе реформы Басаргина она лишилась поста главы минфина, но при Решетникове вернулась в правительство, причем на более высокую должность – первого зампредседателя краевого кабмина.
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