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Путин не уберег Медведева14 марта в 17:23

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От болезни.

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев заболел гриппом. Об этом 14 марта на заседании кабмина сообщил президент Владимир Путин.

"Эпидемическая ситуация у нас, вроде как, идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли", — цитирует главу государства РИА "Новости".

По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ зафиксировано лишь в пяти регионах — во Владимирской, Ивановской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Якутии. В целом по стране, подчеркнула она, уровень заболеваемости снижается, передает "Уралинформбюро".

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