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Путина сватают в монархиСегодня в 08:14

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Диктатура нужна как никогда.

России необходим монархический режим, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Демократия, на мой взгляд, при сегодняшних условиях, при том, что у нас есть внешний враг, - это лишнее. Я имею в виду не демократию, как ее понимают нормальные люди, а вседозволенность, как многие трактуют режим демократии", - пояснил он в интервью телеканалу "Первый Крымский".

По его мнению, президенту РФ нужно дать больше полномочий, вплоть до диктатуры, передает "Уралинформбюро". "Почему я говорю, что я - солдат президента? Потому что пока есть внешний враг, на мой взгляд, необходимо единоначалие", - резюмировал Аксенов.

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