Свердловская Общественная палата собирается на тайное заседаниеСегодня в 09:38
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Что будут скрывать?
Неожиданно для местной прессы днем 15 марта 2017 года Общественная палата Свердловской области соберется для обсуждения важных вопросов. Как это принято в последнее время, если дискуссию общественников надо скрыть от лишних глаз и ушей, заседание перенесено из штаб-квартиры ОП в резиденцию губернатора, куда те же журналисты без пропуска пройти не могут.
О нынешнем заседании практически все екатеринбургские СМИ в неведении. Ни сама палата, ни губернаторские структуры о нем прессу не извещали. Такую скрытность можно объяснить важностью повестки.
Как стало известно "Уралинформбюро", 15 марта предстоит обсудить два вопроса. В частности, утвердить Доклад "О состоянии и развитии гражданского общества в Свердловской области". Вряд ли данный многостраничный документ составляет какую-либо тайну от общественности.
Зато выборы представителя свердловской ОП в новый состав Общественной палаты РФ обещают быть жаркими. Вот эту процедуру, возможно, и хотят закрыть от посторонних.
По данным источников, главным претендентом на "посольскую" должность является заместитель председателя ОП Владимир Винницкий. Известный адвокат был членом федеральной ОП прежнего созыва. Но у него есть конкуренты, которые на заседании 15 марта молчать не будут.
"Уралинформбюро" намерено попасть на "тайный полдник" ОП.
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