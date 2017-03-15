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Свердловская Общественная палата собирается на тайное заседаниеСегодня в 09:38

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Что будут скрывать?

Неожиданно для местной прессы днем 15 марта 2017 года Общественная палата Свердловской области соберется для обсуждения важных вопросов. Как это принято в последнее время, если дискуссию общественников надо скрыть от лишних глаз и ушей, заседание перенесено из штаб-квартиры ОП в резиденцию губернатора, куда те же журналисты без пропуска пройти не могут.

О нынешнем заседании практически все екатеринбургские СМИ в неведении. Ни сама палата, ни губернаторские структуры о нем прессу не извещали. Такую скрытность можно объяснить важностью повестки.

Как стало известно "Уралинформбюро", 15 марта предстоит обсудить два вопроса. В частности, утвердить Доклад "О состоянии и развитии гражданского общества в Свердловской области". Вряд ли данный многостраничный документ составляет какую-либо тайну от общественности.

Зато выборы представителя свердловской ОП в новый состав Общественной палаты РФ обещают быть жаркими. Вот эту процедуру, возможно, и хотят закрыть от посторонних.

По данным источников, главным претендентом на "посольскую" должность является заместитель председателя ОП Владимир Винницкий. Известный адвокат был членом федеральной ОП прежнего созыва. Но у него есть конкуренты, которые на заседании 15 марта молчать не будут.

"Уралинформбюро" намерено попасть на "тайный полдник" ОП.

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