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Довыборы в думу Екатеринбурга станут последними для горизбиркомаСегодня в 12:31

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В нынешнем составе.

Избирательная комиссия Екатеринбурга готовится к обновлению. До конца марта городская дума объявит о начале приема предложений по кандидатурам в следующий созыв избиркома. Полномочия нынешнего состава истекают весной этого года, передает "Уралинформбюро".

Пятеро из десяти членов комиссии войдут в ее состав по представлению политических партий, остальные – от избирательной комиссии региона. Заседание, посвященное вопросу формирования нового состава горизбиркома, запланировано на 23 мая.

Последней кампанией, которую проведет комиссия в нынешнем составе, станут довыборы в думу Екатеринбурга. Они состоятся 19 марта. На мандат по округу №8 (Кировский район) претендуют 4 человека, по округу №14 (Орджоникидзевский район) – 6 человек.

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