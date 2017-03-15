×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловский Фонд капремонта возглавил экс-мэр Сухого ЛогаСегодня в 11:37

  • Текст

Он возьмется за дело 20 марта.

Руководителем Фонда капремонта Свердловской области утвержден Станислав Суханов. Его назначение "Уралинформбюро" подтвердили в самом Фонде. К исполнению обязанностей новый руководитель приступит с 20 марта.

В конкурсном отборе на этот пост участвовали 9 человек. В финальной его части конкурентом Суханова был глава одной из управляющих компаний Нижнего Тагила Никита Копаев.

Преимуществом Суханова стал масштабный управленческий опыт. Последние 8 лет он возглавлял Сухой Лог. В 2014 году градоначальнику пришлось расхлебывать последствия крупной аварии на трубопроводе, из-за которой порядка 30 тысяч человек на несколько месяцев остались без воды.

Стоит отметить, что предыдущим руководителем Фонда капремонта был депутат гордумы Екатеринбурга Александр Караваев. После серии скандалов в 2016 году он покинул пост. Фактически тогда шла речь о провале всей программы капремонта в Свердловской области. Последний год Фондом на правах и.о. руководит Андрей Андриянов.

Ранее по теме:
На Среднем Урале завершен конкурс на пост главы Фонда капремонта
В борьбе за пост главы свердловского Фонда капремонта определился фаворит
Чекисты нагрянули в мэрию Сухого Лога
"Засухой" в Сухом Логу заинтересуется Генпрокуратура РФ
Свердловская программа капремонтов до 2040 года оказалась фейком

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Челябинск: два года без народовластия

Челябинск: два года без народовластия

Реального.

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Истории России

"Черное золото" в разлив

"Черное золото" в разлив

На просторах Югры и Ямала.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×