Свердловский Фонд капремонта возглавил экс-мэр Сухого ЛогаСегодня в 11:37
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Он возьмется за дело 20 марта.
Руководителем Фонда капремонта Свердловской области утвержден Станислав Суханов. Его назначение "Уралинформбюро" подтвердили в самом Фонде. К исполнению обязанностей новый руководитель приступит с 20 марта.
В конкурсном отборе на этот пост участвовали 9 человек. В финальной его части конкурентом Суханова был глава одной из управляющих компаний Нижнего Тагила Никита Копаев.
Преимуществом Суханова стал масштабный управленческий опыт. Последние 8 лет он возглавлял Сухой Лог. В 2014 году градоначальнику пришлось расхлебывать последствия крупной аварии на трубопроводе, из-за которой порядка 30 тысяч человек на несколько месяцев остались без воды.
Стоит отметить, что предыдущим руководителем Фонда капремонта был депутат гордумы Екатеринбурга Александр Караваев. После серии скандалов в 2016 году он покинул пост. Фактически тогда шла речь о провале всей программы капремонта в Свердловской области. Последний год Фондом на правах и.о. руководит Андрей Андриянов.
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