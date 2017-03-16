Во всех муниципалитетах.

Свердловское реготделение "Единой России" окончательно утвердило формат праймериз на муниципальных выборах. Споры продолжались около месяца. В итоге становились на "открытой" модели, то есть участвовать в голосовании сможет любой желающий.

Как подтвердил "Уралинформбюро" глава исполкома реготделения Александр Косинцев, решение от 14 марта 2017 года принято к исполнению на местах.

Стоит напомнить, что депутатов дум в 49 муниципалитетах Свердловской области будут выбирать в сентябре.