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Свердловские единороссы решились на открытые праймериз 15 марта в 18:24

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Во всех муниципалитетах.

Свердловское реготделение "Единой России" окончательно утвердило формат праймериз на муниципальных выборах. Споры продолжались около месяца. В итоге становились на "открытой" модели, то есть участвовать в голосовании сможет любой желающий.

Как подтвердил "Уралинформбюро" глава исполкома реготделения Александр Косинцев, решение от 14 марта 2017 года принято к исполнению на местах.

Стоит напомнить, что депутатов дум в 49 муниципалитетах Свердловской области будут выбирать в сентябре.

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