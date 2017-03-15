Адвокату Винницкому добавили три годаСегодня в 17:30
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В Общественной палате РФ.
Первое в 2017 году заседание Общественной палаты Свердловской области предвкушало интригу. Его проведение 15 марта с формальной точки зрения нарушило регламент. Членов палаты должны были известить о нем за пару недель, а в реальности – за пару дней. Все делалось столь поспешно, что даже пресса едва не оказалась за закрытыми дверями – список журналистов на проход в резиденцию губернатора, где решили собрать общественников, после небольшого скандала утверждали с утра среды.
Ключевым вопросом было избрание представителя свердловской ОП в Общественную палату РФ. Последние три года "послом" был Владимир Винницкий – по совместительству заместитель главы свердловской палаты, а также председатель президиума Свердловской областной экономической коллегии адвокатов. И лишаться федерального статуса он явно не хотел.
Источники "Уралинформбюро" накануне указывали, что конкурентами Винницкого могут стать Валерий Черкашин и Андрей Волегов. Что, собственно, и подтвердилось.
Обсуждению кандидатур нежданно предшествовало заявление первого заместителя главы губернаторской администрации Вадима Дубичева. Он сообщил присутствующим, что Евгений Куйвашев рекомендует палате переизбрать Винницкого.
Винницкому и Дубичеву есть что обсудить в сторонке
После чего Валерий Черкашин заявил, что он встречался с губернатором, который не стал возражать его выдвижению в федеральную палату. Но Черкашин берет самоотвод, причины которого он готов лично объяснить Куйвашеву.
При этом он порекомендовал проголосовать за Андрея Волегова. Этот нижнетагильский эколог получил немалую известность в прошлом году, заставив власти обратить внимание на проблему вымирания Черноисточинского пруда, питающего водой город металлургов.
Волегов не побоялся выйти на спарринг с Винницким, но силы, естественно, были неравны. В тайном голосовании приняли участие 28 присутствующих членов ОП (всего их 42). Матерый адвокат получил 24 голоса, эколог – 4.
"Вы не расстраивайтесь, с первого раза не все получается", - ободрил проигравшего глава палаты Станислав Набойченко.
Владимиру Винницкому предстоит представлять регион в федеральной Общественной палате в 2017-2019 годах.
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