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Нижняя Тура поживет без мэра до июня15 марта в 19:19

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Выборы не состоялись.

Нижнетуринский городской округ, вопреки ожиданиям, не обрел нового мэра. Выборы 15 марта 2017 года признаны несостоявшимися. Примечательно, что депутаты отказали в поддержке кандидату от администрации губернатора Свердловской области, сообщает "Уралинформбюро".

Претендентов было трое. Спикер думы Сергей Мерзляков набрал 9 депутатских голосов, юрист "дочки" УГМК Алексей Стасенок - 5, губернаторский протеже Кирилл Бобов - всего два. Для победы требовалось как минимум 11 из 16 голосов.

Новые выборы градоначальника назначены на июнь, за Мерзляковым остается статус врио.

Стоит отметить, что Нижняя Тура стала третьим областным городом после Дегтярска и Белоярского, где с начала года не могут определиться с мэром.

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