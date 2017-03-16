Хиллари Клинтон не сдается.

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон подыскивает теплое местечко после провала на президентских выборах, где даме пришлось уступить место миллиардеру Дональду Трампу. Теперь она нацелилась на кресло мэра Нью-Йорка, сообщает интернет-ресурс TMZ.

О своих притязаниях встать у руля самого большого города Штатов Хиллари Клинтон обмолвилась в коридорах власти. В свое время она занимала должность сенатора Конгресса США от штата Нью-Йорк и сейчас прощупывают почву, насколько сильны ее позиции в территории, передает "Уралинформбюро".