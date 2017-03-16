Осталось согласовать в Минюсте.

Дума Серова утвердила переход на мажоритарную систему выборов местных депутатов. Решение было принято на внеочередном заседании 15 марта, передает "Уралинформбюро".

Теперь, чтобы поправки были внесены в Устав города, решение должен зарегистрировать Минюст.

Следующие выборы думы состоятся в Серове в сентябре 2017 года. В соответствии с принятыми корректировками, серовчане будут выбирать по 5 депутатов в пяти округах.