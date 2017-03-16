×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Серов перешел на мажоритарную систему выборов думыСегодня в 10:45

  • Текст

Осталось согласовать в Минюсте.

Дума Серова утвердила переход на мажоритарную систему выборов местных депутатов. Решение было принято на внеочередном заседании 15 марта, передает "Уралинформбюро".

Теперь, чтобы поправки были внесены в Устав города, решение должен зарегистрировать Минюст.

Следующие выборы думы состоятся в Серове в сентябре 2017 года. В соответствии с принятыми корректировками, серовчане будут выбирать по 5 депутатов в пяти округах.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Простить долги и не мучиться

Простить долги и не мучиться

Их осознанием.

УГМК: Хопер не пропер

УГМК: Хопер не пропер

Козицын попал в западню.

Холманских пошел навстречу духовенству

Холманских пошел навстречу духовенству

Чтобы навести мосты.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×