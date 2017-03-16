×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Кандидата от ЕР на пост губернатора Прикамья назовут в июнеСегодня в 11:23

  • Текст

После праймериз.

Отделение "Единой России" в Пермском крае представит своего кандидата на пост губернатора во второй половине июня. Этому будет предшествовать процедура предварительного голосования, которая завершится партийной конференцией. Выбирать кандидата на ней будут члены регионального политсовета партии, региональной контрольной комиссии и делегаты конференции. Точная дата мероприятия пока не определена, ориентировочные сроки – 3-16 июня, передает "Уралинформбюро".

Местные политсоветы ЕР в Прикамье также определились с порядком проведения праймериз. Выбирать свои думы в сентябре будут в 22 муниципалитетах. В 16 из них "медведи" решили проводить предварительное голосование по максимально закрытой модели – определять кандидатов от партии будут ее члены, утвержденные оргкомитетом.

В шести территориях (Нытвенский, Еловский, Кудымкарский районы, города Губаха, Лысьва, Березники) единороссы выбрали модель слегка мягче – голосовать на праймериз будут местные "медведи", участники общественных объединений, а также представители организаций, входящих в оргкомитет.

Выборы губернатора Пермского края и представительных органов в городах региона состоятся в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Простить долги и не мучиться

Простить долги и не мучиться

Их осознанием.

УГМК: Хопер не пропер

УГМК: Хопер не пропер

Козицын попал в западню.

Холманских пошел навстречу духовенству

Холманских пошел навстречу духовенству

Чтобы навести мосты.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×