Коммунисты спросят с Куйвашева за подорожание проездаСегодня в 13:55
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Для льготников Екатеринбурга.
Фракция КПРФ в свердловском Заксобрании потребует от губернатора Евгения Куйвашева объяснить повышение стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга для льготников. Об этом на своей странице в Facebook рассказал лидер коммунистов на Среднем Урале Александр Ивачев.
"В апреле губернатор Куйвашев Е.В. традиционно выступит перед депутатами ЗССО с отчетом о работе правительства Свердловской области в 2016 году. Каждой фракции позволено задать один вопрос. Партия КПРФ решила прояснить финансовую сторону вопроса с отменой льгот в общественном транспорте г. Екатеринбурга. До сих пор этот вопрос был, будто за семью печатями", - пишет Ивачев.
С начала февраля 2017 года стоимость безлимитного льготного проезда в уральской столице выросла более чем в два раза – с 426 до 1000 рублей. По мнению коммунистов, это может быть связано с тем, что региональное правительство полностью или частично отказалось софинансировать выпадающие доходы транспортных компаний Екатеринбурга, передает "Уралинформбюро".
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