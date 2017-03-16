Город возглавил председатель думы.

Невьянская дума на заседании 15 марта выбрала нового главу городского округа, сообщает "Уралинформбюро".

До финального голосования конкурсная комиссия допустила четырех кандидатов: двух заместителей главы администрации Федора Шелепова и Станислава Делидова, возглавлявшего Невьянск в начале 2000-х Степана Назарова, а также председателя гордумы Александра Берчука. Большинство депутатских голосов получил последний.

Предыдущий мэр Евгений Каюмов покинул пост в конце ноября, он возглавил Горнозаводской округ.



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