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Невьянск обрел мэраСегодня в 15:18

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Город возглавил председатель думы.

Невьянская дума на заседании 15 марта выбрала нового главу городского округа, сообщает "Уралинформбюро".

До финального голосования конкурсная комиссия допустила четырех кандидатов: двух заместителей главы администрации Федора Шелепова и Станислава Делидова, возглавлявшего Невьянск в начале 2000-х Степана Назарова, а также председателя гордумы Александра Берчука. Большинство депутатских голосов получил последний.

Предыдущий мэр Евгений Каюмов покинул пост в конце ноября, он возглавил Горнозаводской округ.

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Горнозаводской округ возглавит экс-мэр Невьянска

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