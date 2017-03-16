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Елизавета II дала зеленый свет BrexitСегодня в 16:46

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У премьера развязаны руки.

Королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект о запуске процедуры Brexit. Закон вступил в силу. Теперь премьер Тереза Мэй вправе инициировать процесс выхода государства из состава ЕС.

Документ был передан монарху во вторник утром, после того как прошел утверждение британского парламента, пишут федеральные СМИ.

Предположительно, процедуру Brexit запустят в конце марта, передает "Уралинформбюро".

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