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Свердловским чиновникам добавят знаний за 1,7 миллиона16 марта в 18:00

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Деньги возьмут из бюджета.

На повышение квалификации чиновников в 2017 году из бюджета Свердловской области будет потрачено 1,735 миллиона рублей. Соответствующее правительственное постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев, передает "Уралинформбюро".

Подавляющая часть суммы – 1,639 миллиона рублей - пойдет на дополнительное образование работников областного кабмина. За эти деньги обучение пройдут 310 человек.

В разы меньшая сумма - 79 400 рублей – будет потрачена на повышение квалификации 27 сотрудников свердловского министерства финансов. На оставшиеся 16 000 профессиональную переподготовку пройдет 1 госслужащий из департамента по труду и занятости.

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