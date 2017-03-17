Деньги возьмут из бюджета.

На повышение квалификации чиновников в 2017 году из бюджета Свердловской области будет потрачено 1,735 миллиона рублей. Соответствующее правительственное постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев, передает "Уралинформбюро".

Подавляющая часть суммы – 1,639 миллиона рублей - пойдет на дополнительное образование работников областного кабмина. За эти деньги обучение пройдут 310 человек.

В разы меньшая сумма - 79 400 рублей – будет потрачена на повышение квалификации 27 сотрудников свердловского министерства финансов. На оставшиеся 16 000 профессиональную переподготовку пройдет 1 госслужащий из департамента по труду и занятости.