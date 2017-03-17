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Украина объявила о санкциях против 5 российских банков16 марта в 20:04

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Сроком на год.

Президент Украины Петр Порошенко объявил о санкциях в отношении пяти банков с российским госкапиталом, сообщают федеральные издания. В список вошли Сбербанк, ВТБ, "БМ Банк" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанк ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка. Ограничения уже ступили в силу, они будут действовать в течение года, передает "Уралинформбюро".

Кредитным организациям запрещены любые операции в пользу "материнских" банков, в том числе предоставление кредитов, депозитов, покупка ценных бумаг, выплата дивидендов. Кроме того, Порошенко попросил ЕС и США рассмотреть возможность введения аналогичных ограничений.

В пресс-службе Кремля пообещали, что будут всеми доступными средствами защищать интересы российских кредитных организаций. "Конечно, будем при необходимости защищать всеми доступными законными средствами интересы наших кредитно-финансовых учреждений", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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