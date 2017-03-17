С праздничного уик-энда.

Выборы президента РФ 2018 года могут пройти 4 или 18 марта, заявила РИА Новости секретарь ЦИК России Майя Гришина. По ее словам, все зависит от того, будет ли одобрен проект Минтруда о переносе выходных дней. Он предполагает, что в будущем году россияне, в честь Международного женского дня, будут отдыхать с 8 по 11 марта

Согласно действующему законодательству, выборы президента должны проходить во второе воскресенье марта, то есть в 2018 году день голосования выпадает на 11 число. По закону, если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем (из-за переноса праздников), голосование назначается на первое воскресенье (в данном случае 4 марта).

Однако с наибольшей вероятностью выборы перенесут на третье воскресенье, передает "Уралинформбюро". Соответствующий проект поправок в избирательное законодательство в Госдуму внесли сенаторы. Эту идею публично поддержал и спикер Вячеслав Володин. Он особо подчеркнул, что в этом случае дата выборов совпадет с годовщиной вхождения Крыма в состав России.