На пост мэра Златоуста выдвинулся протеже криминального авторитетаСегодня в 11:03
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В компании местных политиков.
В Златоусте 16 марта завершился прием документов от желающих побороться за пост главы городского округа, сообщает "Уралинформбюро".
В кампании решили поучаствовать 13 человек, причем список претендентов оказался весьма представительным. Документы подали действующий глава Вячеслав Жилин, бывший мэр, а ныне замдиректора ООО "Терминал" Дмитрий Мигашкин, председатель горсобрания депутатов Алексей Карюков, бывший вице-мэр Златоуста, а теперь начальник управления транспортом мэрии Челябинска Роман Болотов.
За пост главы Златоуста также поборются: директор ООО "Фаворит" Игорь Ганькин, руководитель ООО "Коммунсервис-2" Алексей Крутолапов, директор ООО "Коммунсервис-3" Андрей Пликин, замдиректора ТЭК "Урал" Игорь Катаев, председатель сельскохозяйственного кооператива "Горный Урал" Петр Панишев, начальник охраны ООО "ЗлатМолКомбинат" Владимир Лубнин, шоумен Марат Магафуров и пенсионер Вячеслав Дубровский.
Отдельного упоминания заслуживает Александр Баев. Зарегистрированный как помощник машиниста местного Локомотивного депо он фактически является протеже криминального авторитета Александра Морозова, освободившегося весной 2016 года после 19 лет заключения. При поддержке последнего Баев в минувшем году пытался самовыдвиженцем поучаствовать в выборах в Госдуму, но не сумел собрать нужное для регистрации количество подписей в свою поддержку.
17 марта конкурсная комиссия приступит к проверке на достоверность поданных кандидатами документов. На 12 мая запланирован конкурс, по итогам которого будут отобраны не менее двух человек. 18 мая в городском собрании депутатов состоится голосование, для победы претенденту необходимо получить поддержку как минимум 13 народных избранников.
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